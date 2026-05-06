Nel corso dell'ultima riunione del Consiglio comunale di Napoli, l'ordine del giorno riguardante la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al presidente del club di calcio locale non ha raggiunto il numero legale necessario. Di conseguenza, l'assemblea si è sciolta senza discutere la proposta. La seduta si è interrotta prima di poter affrontare ulteriori punti all’ordine del giorno.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sull’ordine del giorno che proponeva il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, è mancato il numero legale e il Consiglio comunale si è sciolto. A sostenere la proposta il gruppo di Forza Italia. Alla richiesta della verifica del numero legale, la presidente dell’assemblea cittadina, Enza Amato, ha constatato la presenza in aula di soli 17 consiglieri e pertanto ha dovuto dichiarare “la seduta è tolta”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Su proposta cittadinanza a De Laurentiis scivola il Consiglio comunale di Napoli

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