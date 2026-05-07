Negli ultimi tempi si sono susseguite voci e smentite riguardo al futuro di Antonio Conte nel club di Napoli. La società ha mantenuto una posizione di neutralità, senza confermare né smentire eventuali cambi di staff o di guida tecnica. La squadra, intanto, si prepara alla prossima stagione con l’obiettivo di rafforzarsi e valorizzare i giocatori già presenti, senza particolari annunci ufficiali sul percorso futuro.

Che farà Antonio Conte? Resterà a Napoli o andrà via? La scena è chiara, il Napoli deve tornare alla sua dimensione di squadra che acquista calciatori da lanciare nella speranza che possano essere Kvara, Kim eccetera. E questo a nostro avviso è giusto. Il punto è che Antonio Conte è ormai visto come l’uomo che fa vivere il Napoli al di sopra delle proprie possibilità. Una visione che è smentita dai fatti ma i fatti contano zero, contano le sensazioni, le impressioni. Repubblica Napoli, con Marco Azzi, scrive di austerity societaria e ricorda le frasi di De Laurentiis da Los Angeles: “Se vuole, può andare in Nazionale. Basta che mi avvisi per tempo”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis non ha mai fermato il fuoco amico su Conte

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