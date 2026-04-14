De Laurentiis dimentica il passato di Conte | Non mi abbandonerebbe mai all’ultimo

Il presidente del club partenopeo ha commentato la situazione dell’attuale allenatore, che recentemente si è proposto come possibile candidato alla guida della nazionale. Durante un’intervista a un sito specializzato, ha affermato che l’allenatore potrebbe compromettere il progetto del team, lasciando intendere una certa critica alle sue ambizioni personali. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di discussione pubblica sulle future scelte tecniche della squadra.

Il patron del Napoli pungola il suo attuale allenatore, che di recente si è autocandidato per la panchina della Nazionale italiana: “Ucciderebbe la sua creatura” Siccome De Laurentiis è tutto tranne che uno sprovveduto, le sue parole su Conte a ‘The Athletic’ vanno un po’ interpretate. È come se il patron del Napoli abbia voluto mettere le mani avanti, pararsi anche dinanzi ai tifosi, dimenticando – o facendo finta – il passato del salentino, che dopo il successo sul Milan si è letteralmente autocandidato per la panchina della Nazionale. ADL sembra volersi parare il posteriore, soprattutto dinanzi ai propri tifosi. A precisa domanda circa un possibile approdo, o meglio ritorno di Conte in Nazionale, ha risposto così: “È un uomo molto serio.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - De Laurentiis dimentica il passato di Conte: “Non mi abbandonerebbe mai all’ultimo” De Laurentiis fuga ogni dubbio: «Conte ct dell’Italia? Non mi abbandonerebbe mai. Prima va risolto un altro problema in Federazione»Calciomercato Juve, ritorno di fiamma per Lobotka: lo slovacco si propone! Mercato Inter, in estate sarà asta per Muharemovic! Chi in pole per il... Leggi anche: ADL: "Conte ct? È molto serio, non mi abbandonerebbe mai all'ultimo minuto. Ucciderebbe la sua creatura" Temi più discussi: De Laurentiis: Direi sì a Conte in Nazionale. Ma ora non accetterebbe; Conte sulla Nazionale dopo la vittoria sul Milan: Io ct? Se fossi il presidente federale mi prenderei in considerazione. De Laurentiis: Se me lo chiedesse accetterei; Archivio storico| Tre anni per il Napoli in Champions, l'intervista profetica di Pietro Gargano a De Laurentiis; Gaia De Laurentiis di Pechino Express è la stessa di Target: A volte bisogna mollare un po' i pudori. De Laurentiis vota Malagò: Con lui il calcio italiano risalirebbe subitoAurelio De Laurentiis, intervenuto sulla radio partner della Ssc Napoli Radio CRC, commenta il fallimento della nazionale italiana: ... ilnapolista.it De Laurentiis attacca il sistema: «Serve resettare il calcio italiano»Una critica dura e senza filtri al sistema calcio italiano. Aurelio De Laurentiis interviene dopo la mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali e chiede un cambiamento radicale, puntando il ... cronachedellacampania.it De Laurentiis rilancia: “Serve un Super Campionato europeo” Il futuro del calcio passa anche da nuove idee, e Aurelio De Laurentiis torna a proporre una rivoluzione del sistema europeo. “Prendiamo le squadre più importante di Italia, Spagna, Francia, Germ - facebook.com facebook