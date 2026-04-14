De Laurentiis | Conte dica subito se vuole andare via altrimenti non abbandonerà mai il Napoli
Il presidente del Napoli ha dichiarato che il tecnico potrebbe lasciare la squadra solo se esprime chiaramente l’intenzione di farlo. In caso contrario, il tecnico rimarrà alla guida del club. La questione riguarda anche il suo possibile coinvolgimento con la Nazionale, di cui si parla come di una delle opportunità presenti sul tavolo. La richiesta è di una risposta immediata da parte dell’allenatore.
Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato del futuro di Antonio Conte, che è uno dei candidati alla panchina della Nazionale. De Laurentiis crede che Conte non lascerà il club partenopeo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Conte: “Italia? Se fossi il Presidente FIGC, mi contatterei”. E De Laurentiis: “Se vuole andare, gli direi sì”Il Napoli di Antonio Conte, ieri sera nel 'Monday Night' della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatosi allo stadio 'Diego Armando Maradona',...
De Laurentiis ha già individuato l’identikit del prossimo allenatore del Napoli se Conte dovesse andare viaConte ha ampiamente proclamato la sua volontà di proseguire sulla panchina del Napoli, precisando però che non esiste un volere univoco.
DE LAURENTIIS SHOW: “CAMBIEREI IL CALCIO” -Tempi da 25 minuti; -Tempo effettivo; -Espulsioni a tempo; -Niente fuorigiochi millimetrici; -Serie A da 16 squadre. Una lista di cambiamenti che il Presidente del Napoli attuerebbe al mondo del calcio, c - facebook.com facebook
L’Assoagenti risponde a De Laurentiis: “Dichiarazioni gravi e inopportune” x.com