Il comitato ristretto che doveva lavorare sul disegno di legge contro gli stupri si è fermato, senza riuscire a trovare una sintesi tra le proposte. Le associazioni studentesche, femministe e i centri antiviolenza avevano annunciato manifestazioni e iniziative lungo tutto il percorso parlamentare, puntando a spingere per l’approvazione del testo. Finora, però, il dibattito è rimasto bloccato e nessuna decisione definitiva è stata presa.

Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Il vasto mondo di associazioni studentesche e femministe e dei centri antiviolenza lo aveva promesso: ci sarebbe stata una mobilitazione in ogni tappa che avrebbe portato all’approvazione del ddl stupri. E così è stato: dopo le manifestazioni di febbraio e i cortei dell’8 marzo, anche ieri, in diverse città italiane si sono dati appuntamento per protestare contro «la legge sul dissenso» delle destre. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Ddl stupri, il comitato ristretto si arena: «Impossibile una sintesi»

Ddl stupri, centri antiviolenza in presidio davanti al Senato: “Comitato ristretto? Non ha senso. Si deve tornare al consenso libero e attuale”“Noi non faremo un passo indietro finché non avremo il testo originario, quello approvato all’unanimità alla Camera”.

Leggi anche: Ddl stupri, Nudm contro il comitato Bongiorno

Temi più discussi: Ddl stupri, un comitato ristretto per riscrivere il testo e superare l'impasse; Ddl stupri, Nudm contro il comitato Bongiorno; Ddl stupri, Bongiorno propone un comitato ristretto per riscrivere il testo e superare l'impasse; Al comitato ristretto sul ddl Stupri risponde il presidio davanti al Senato: Sul consenso nessuna mediazione.

Al comitato ristretto sul ddl Stupri risponde il presidio davanti al Senato: «Sul consenso nessuna mediazione»Oggi, 8 aprile, la prima riunione in Senato del gruppo voluto dalla relatrice Bongiorno (Lega) per modificare il reato di violenza sessuale, dopo il dietrofront sul testo approvato all’unanimità alla ... editorialedomani.it

Dd stupri, al via il comitato ristretto per scrivere la nuova legge. Manifestazione davanti al Senato contro il testo BongiornoPrima riunione oggi del comitato ristretto che deve mediare tra maggioranza e opposizione per arrivare al nuovo testo. La bozza della senatrice Unterberger che tenta una sintesi ... corriere.it

Al comitato ristretto sul “ddl Stupri” risponde il presidio davanti al Senato: «Sul consenso nessuna mediazione» x.com

DDL STUPRI: CGIL, SI RIPARTA DA CONSENSO LIBERO E ATTUALE, NON ACCETTABILI PASSI INDIETRO DA TESTO CAMERA "Il #ddlBongiorno, al centro delle contestazioni di questi mesi, non è più il riferimento del confronto parlamentare" "È un p - facebook.com facebook