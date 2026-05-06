Un'operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli ha portato all'arresto di quattordici persone appartenenti al clan Di Lauro. L'intervento ha riguardato il contrasto al traffico di droga nella zona di Secondigliano, con sequestri di sostanze provenienti dall'Albania destinate alle piazze di spaccio locali. L'azione si inserisce in un'attività più ampia volta a sgominare le reti criminali impegnate nel traffico di stupefacenti.

Maxi operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli contro il traffico di droga nell’area nord della città. Dalle prime ore della notte del 6 maggio 2026, i militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di 14 persone, gravemente indiziate – a vario titolo – di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli arrestati farebbero parte di un sottogruppo riconducibile al clan Di Lauro, storica organizzazione criminale operante nel quartiere di Secondigliano.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Blitz antidroga a Napoli, 14 arresti nel clan Di Lauro: droga dagli albanesi per le piazze di Secondigliano

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