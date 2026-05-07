Le trattative tra gli Stati Uniti e l’Europa sui dazi applicati a auto e camion sono attualmente in stallo a Parigi. Il prossimo incontro tra le parti è previsto per il 19 maggio, mentre le case automobilistiche europee attendono di conoscere le conseguenze di un possibile fallimento dell’accordo. La Commissione europea si prepara a valutare le eventuali ritorsioni di Washington, qualora si concretizzassero misure unilaterali.

? Cosa scoprirai Cosa accadrà alle case automobilistiche europee se fallisce l'accordo?. Come reagirà la Commissione europea alle possibili ritorsioni di Washington?. Chi dovrà mediare tra le divergenze legislative di Bruxelles e Parigi?. Perché i tempi tecnici dell'Unione mettono a rischio il commercio transatlantico?.? In Breve Sefcovic e Greer hanno negoziato a Parigi per evitare dazi del 25% sulle auto.. Bernd Lange e Michael Damianos gestiscono le divergenze tra Parlamento e presidenza cipriota.. Il fallimento del negoziato colpirebbe i produttori europei di veicoli leggeri e pesanti.. L'iter legislativo deve rispettare gli standard europei dopo l'accordo di Turnberry.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dazi USA su auto e camion: stallo a Parigi, nuovo round il 19 maggio

Notizie correlate

Dazi, niente accordo in Ue sull’intesa con gli Usa: nuovo incontro il 19 maggio. Ora si teme l’aumento delle tariffe su auto e camionCinque ore di colloqui tra Consiglio, Commissione e Parlamento Ue non sono bastati a trovare un accordo per un’intesa tra Unione europea e Stati...

Leggi anche: Trump, schiaffo all’Ue: dazi al 25% su auto e camion. Il presidente Usa: «Non avete rispettato l’accordo»

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Dazi Usa, Trump alza tariffe per auto europee al 25%. Ue: Inaccettabile, ci tuteleremo; Dazi Usa su auto Ue, Urso: Non ancora formalizzati. Da Washington: Presto in arrivo; Trump alza a sorpresa al 25% i dazi sulle auto europee. La Commissione Ue: Tuteleremo i nostri interessi; Dazi, Trump riaccende la guerra con l'Europa: Sulle auto tariffe al 25%, l'Ue non rispetta i patti. Il Parlamento Ue: Falso e inaccettabile.

Dazi USA 25% su auto e camion: cosa deve fare l’Europa per evitarli?Corsa contro il tempo per evitare i rovinosi dazi del 25% sull'import negli USA di auto e camion prodotti in UE. sicurauto.it

Trump, dazi al 25% sulle auto europee: chi vuole colpire davvero e perché riguarda anche l’ItaliaDonald Trump si scaglia ancora una volta contro l'Unione Europea: il presidente degli Stati Uniti ha annunciato, del tutto a sorpresa, un aumento dei dazi sulle auto e i camion importati negli Usa fin ... quattroruote.it

Von der Leyen, Merz e Meloni assecondano Trump sui dazi. C’è di più: ridisegnano l’Unione secondo i dettami delle corporation. Non l’Ue che regola il mercato ma il mercato che (de)regola l’Ue. Il modello è monopolistico, in stile Thiel. E questa classe dirige - facebook.com facebook

L'Ue non approva l'intesa sui dazi con gli Usa e rinvia l'ok a nuovi colloqui. Dopo oltre cinque ore di dibattito le parti hanno deciso di aggiornarsi al 19 maggio per un secondo round negoziale. #ANSA x.com