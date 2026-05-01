Trump schiaffo all’Ue | dazi al 25% su auto e camion Il presidente Usa | Non avete rispettato l’accordo

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un aumento dei dazi sui veicoli provenienti dall’Europa, che passeranno al 25%. La decisione segue le accuse di Washington secondo cui Bruxelles non avrebbe rispettato un accordo commerciale. La misura rappresenta un nuovo passo nella disputa commerciale tra le due sponde dell’Atlantico, con ripercussioni sulle esportazioni europee di auto e camion verso gli Stati Uniti. La reazione ufficiale europea non si è fatta attendere.

Nuova fiammata nella guerra commerciale tra Washington e Bruxelles. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un drastico aumento dei dazi sulle automobili e i veicoli commerciali provenienti dall’Europa, che saliranno al 25%. La misura, destinata a scuotere i mercati, diventerà operativa già dalla prossima settimana. Si apre così un altro capitolo critico nelle relazioni con l’Unione europea. «In considerazione del fatto che l’Unione europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, pienamente concordato, la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all’Unione europea su automobili e camion in ingresso negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Open.online

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