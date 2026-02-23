Caos dazi sospesa la ratifica dell’accordo Ue-Usa Trump | Chi fa giochetti si becca tariffe più alte

La sospensione della ratifica dell’accordo tra UE e USA deriva da tensioni commerciali, con Trump che avverte: chi cerca di manipolare le regole subirà tariffe più alte. La decisione si lega alle accuse di pratiche sleali di alcuni paesi, che rischiano di affrontare dazi aumentati. La situazione crea incertezza sui commerci internazionali, mentre le negoziazioni rimangono in stallo. La questione rimane aperta e necessita di chiarimenti.

I paesi «che vogliono fare giochetti con la ridicola decisione della Corte Suprema, soprattutto quelli che ci hanno derubato per decenni, si troveranno ad affrontare dazi molto più alti e peggiori di quelli concordati di recente. Attenzione». È l’avvertimento lanciato dal presidente Usa Donald Trump sul suo social Truth. Da domani, martedì 24 febbraio, infatti, gli Stati Uniti interromperanno la riscossione dei dazi introdotti in base all’International Emergency Economic Powers Act (Ieepa) e poi dichiarati illegali dalla Corte Suprema. Lo ha comunicato l’agenzia statunitense per la protezione delle dogane e delle frontiere, chiarendo che lo stop riguarderà esclusivamente le misure bocciate dai giudici. 🔗 Leggi su Open.online

Il Parlamento Ue sospende la ratifica dell’accordo sui dazi firmato con gli Usa la scorsa estateIl Parlamento europeo ha deciso di sospendere temporaneamente la ratifica dell’accordo commerciale firmato con gli Stati Uniti lo scorso agosto.

Dazi Usa al 15%: l’Europa accusa Trump di violare l’accordo e congela la ratificaL'Europa sospetta che le tariffe del 15% imposte dagli Stati Uniti siano una violazione degli accordi commerciali.

