Dazi Trump cambia ancora e porta le tariffe  dal 10 al 15% Cosa resta in vigore oggi?  L' Europa | ora è a rischio l' accordo di luglio 

Trump ha aumentato le tariffe doganali dal 10 al 15%, aggravando le tensioni commerciali. La decisione deriva da una sentenza della Corte Suprema che ha invalidato lo strumento usato dall'ex presidente per imporre i dazi. L'Europa teme che questa mossa possa mettere a rischio l’accordo commerciale di luglio. La disputa si concentra sulla legittimità delle misure unilaterali adottate dagli Stati Uniti e sulle possibili ripercussioni globali. La situazione resta molto complessa e in evoluzione.

L’euforia è stata di breve durata. La sentenza della Corte suprema sui dazi americani per l’Europa cambia meno di quanto sembri. Come minimo, la cautela è d’obbligo prima di celebrare «la fine dei dazi». E a testimoniarlo è anche il nuovo cambio - dal 10 al 15% - del dazio «universale», per tutti, annunciato unilateralmente dal presidente Trump, oggi.  «Sulla base di un'analisi approfondita, dettagliata e completa della ridicola, mal scritta e straordinariamente antiamericana decisione sui dazi emessa ieri, dopo molti mesi di riflessione, dalla Corte suprema degli Stati Uniti, vi prego di lasciare che questa dichiarazione serva a rappresentare che io, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d'America, aumenterò, con effetto immediato, la tariffa mondiale del 10% sui Paesi, molti dei quali hanno «derubato» gli Stati Uniti per decenni, senza alcuna ritorsione (finché non sono arrivato io!), al livello pienamente consentito e legalmente testato del 15%», ha scritto su Truth. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Dazi, Trump cambia ancora e passa dal 10 al 15%. Cosa resta in vigore oggi? Zero certezze sui vantaggi per l'EuropaL’aumento dei dazi dal 10 al 15% deciso dall’amministrazione Trump causa incertezza tra gli operatori economici europei.

Trump alza ancora i dazi dal 10% al 15%Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di aumentare i dazi dal 10% al 15% con effetto immediato, accusando alcuni Paesi di aver approfittato per decenni delle risorse americane.

TRUMP: Dazi del 10% ai Paesi europei che hanno inviato truppe in Groenlandia

Trump cambia ancora, i nuovi dazi globali al 15%Donald Trump tira dritto. Il presidente non si lascia legare le mani dalla Corte Suprema e impone nuovi dazi globali fissandoli prima al 10% e poi, dopo meno di 24 ore, al 15%. Una stretta che riflett ... ansa.it

I nuovi dazi di Trump e l’Europa: perché è a rischio l’accordo di luglio e cosa farà BruxellesAlmeno per un week-end Stati Uniti e Unione europea ripiombano di fatto nella loro guerra commerciale, dov’erano in aprile all’indomani dei primi annunci sulle «tariffe reciproche». Gli accordi ... corriere.it