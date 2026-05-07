Dazi Trump sente Von der Leyen e torna a minacciare l'Ue | Avete tempo fino al 4 luglio o tariffe salgono

Dopo una telefonata con la presidente della Commissione europea, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Unione europea ha fino al 4 luglio per rispettare l’accordo sui dazi siglato con gli Stati Uniti. Al termine della conversazione, ha anche annunciato che, in caso di mancato rispetto, le tariffe commerciali aumenteranno. La comunicazione si inserisce in un contesto di tensione tra le due parti riguardo alle politiche commerciali.

Trump ha sentito la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Al termine della telefonata ha fatto sapere che l'Ue avrà tempo fino al 4 luglio per rispettare l'accordo sui dazi siglato con gli Usa. Altrimenti, le tariffe saliranno "a livelli ben più elevati", ha scritto su Truth.🔗 Leggi su Fanpage.it

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