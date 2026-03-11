L'UE torna a parlare di nucleare per la sicurezza energetica Von der Leyen | Un errore abbandonarlo

La Commissione europea ha ripreso il tema del nucleare come soluzione per la sicurezza energetica, con la presidente che ha affermato che abbandonarlo sarebbe un errore. In un contesto di crescente vulnerabilità alle crisi energetiche globali, l'Unione si concentra sul ruolo dell’energia nucleare per garantire autonomia e stabilità. La discussione si riaccende a pochi mesi dall’ultima analisi sulla strategia energetica europea.