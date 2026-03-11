L'UE torna a parlare di nucleare per la sicurezza energetica Von der Leyen | Un errore abbandonarlo
La Commissione europea ha ripreso il tema del nucleare come soluzione per la sicurezza energetica, con la presidente che ha affermato che abbandonarlo sarebbe un errore. In un contesto di crescente vulnerabilità alle crisi energetiche globali, l'Unione si concentra sul ruolo dell’energia nucleare per garantire autonomia e stabilità. La discussione si riaccende a pochi mesi dall’ultima analisi sulla strategia energetica europea.
In un'Europa sempre più vulnerabile alle crisi energetiche internazionali, la Commissione europea rilancia il dibattito sul nucleare come strumento di sicurezza e autonomia energetica. Tra piccole centrali modulari e investimenti strategici, Bruxelles cerca un equilibrio tra transizione verde e stabilità dei prezzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Von der Leyen boccia la politica energetica Ue: "Sul 'No' al nucleare commesso un errore strategico". Salvini: "È uscita dalle nebbie"La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, boccia la strategia energetica che ha contribuito a disegnare per l'Unione europea.
