La presidente del Consiglio ha incontrato a palazzo Chigi il senatore Marco Rubio in una visita considerata di cortesia. Durante l’incontro si è parlato di questioni legate ai dazi, all’Iran e al Vaticano. Nessun comunicato ufficiale ha specificato dettagli o decisioni prese durante il colloquio. L’incontro si inserisce in un momento di approfondimenti sui rapporti tra Italia e Stati Uniti.

Una visita di cortesia. Così viene inquadrato a palazzo Chigi l'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Marco Rubio. Appuntamento fissato in agenda dopo i botta e risposta a distanza sull'asse Washington-Roma su diversi dossier, dai dazi all'impegno (mancato) in Iran, fino alle critiche mosse da Donald Trump al Papa. Il segretario di Stato americano ha già visto in Vaticano proprio Leone XIV e venerdì, prima di raggiungere la sede del governo, si confronterà alla Farnesina col ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ad accogliere Rubio nel cortile interno di Palazzo Chigi sarà il consigliere diplomatico della premier, Fabrizio Saggio, mentre la stretta di mano con Meloni andrà in scena nel Salone dei Galeoni, dove solitamente si tengono le dichiarazioni congiunte al termine dei bilaterali.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dazi, Iran e Vaticano: i temi sul tavolo del vertice Meloni-Rubio

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