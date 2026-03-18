Juve ribaltone attacco | scambio David-Kolo Muani e offerta per Zirkzee

La Juventus sta lavorando a un importante scambio che coinvolge David e Kolo Muani, con un'offerta anche per Zirkzee. La società sta pianificando una trasformazione completa del reparto offensivo in vista della stagione 202627, puntando a rafforzare l’attacco e a migliorare le possibilità di successo della squadra. La strategia mira a portare nuovi elementi di livello internazionale nel roster.

La Juventus prepara una rivoluzione totale del reparto offensivo per la stagione 202627, con l’obiettivo di consegnare a Luciano Spalletti un attacco d’élite mondiale. Mentre il rinnovo di Dusan Vlahovic appare ormai una formalità, il duo Comolli-Ottolini lavora all’uscita dei “deludenti” Jonathan David e Lois Openda. Il canadese, arrivato a parametro zero la scorsa estate, è diventato la pedina di scambio chiave per riaccendere l’asse col Paris Saint-Germain: l’idea, lanciata da La Gazzetta dello Sport, è uno scambio alla pari sulla base di 40 milioni di euro con Randal Kolo Muani. Il francese, che tornerebbe a Torino dopo il prestito agli Spurs, garantirebbe ai bianconeri una plusvalenza netta clamorosa, permettendo al contempo al PSG di ammortizzare l’investimento monstre del 2023. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Juve, ribaltone attacco: scambio David-Kolo Muani e offerta per Zirkzee Articoli correlati Kolo Muani per David: PSG e Juve ragionano sul clamoroso scambio. Affare a sorpresa? Tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Kolo Muani per David: PSG e Juve ragionano sul clamoroso scambio. Juventus, tutti i nomi per l’attacco: Mateta, Beto, Zirkzee e Kolo MuaniI nomi alternativi a En-Nesyri per la Juventus Dopo il mancato arrivo di En-Nesyri, la Juventus guarda i nomi alternativi per l’attaccp: Mateta,... Approfondimenti e contenuti su Juve ribaltone attacco scambio David... Argomenti discussi: Juve e Milan al lavoro per la punta: dallo scambio Kolo Muani-David a Retegui. David per arrivare a Kolo Muani: l'idea di scambio tra Juventus e PSG, perché potrebbe accontentare tuttiLuis Campos, ds del PSG, pensa a Jonathan David: con la Juventus rimangono aperti i discorsi per Kolo Muani. Scambio possibile? msn.com Idea scambio David–Kolo Muani, Mpasinkatu: Operazione vantaggiosa per tuttiNel corso di Cose di Calcio su Radio Bianconera, il direttore sportivo Malu Mpasinkatu ha commentato le indiscrezioni di mercato su un possibile scambio tra Juventus e ... tuttojuve.com