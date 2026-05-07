David di Donatello 2026 trionfa Le Città di Pianura | tutti i vincitori della 71ª edizione

La 71ª edizione dei David di Donatello si è svolta in prima serata su Rai 1, con “Le Città di Pianura” che ha conquistato il premio come miglior film. La serata ha visto assegnazioni in diverse categorie, con vari riconoscimenti per produzioni italiane e professionisti del settore. La cerimonia ha riunito molti protagonisti del cinema nazionale, confermando l’appuntamento annuale con i riconoscimenti più importanti dell’industria cinematografica italiana.

Una serata all’insegna del grande cinema italiano quella andata in onda in prima serata su Rai 1 con la 71ª edizione dei David di Donatello. A guidare l’evento dal nuovo Teatro 23 degli Studi di Cinecittà sono stati Flavio Insinna e Bianca Balti, protagonisti di una lunga diretta dedicata ai migliori film e artisti dell’ultima stagione cinematografica. A dominare la cerimonia è stato soprattutto “Le Città di Pianura” di Francesco Sossai, vero protagonista della serata grazie a una lunga serie di riconoscimenti conquistati nelle categorie principali. “Le Città di Pianura” miglior film dell’anno. Il film diretto da Francesco Sossai ha ottenuto il premio più importante della serata, quello per il Miglior Film, imponendosi anche in numerose altre categorie.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - David di Donatello 2026, trionfa “Le Città di Pianura”: tutti i vincitori della 71ª edizione Notizie correlate Ai David di Donatello 2026 trionfa Le città di pianura: piccolo film, grandi premi. Tutti i vincitoriIl film di Francesco Sossai è un road movie ambientato nella bassa veneta: due cinquantenni spiantati in cerca dell'ultimo bicchiere della serata,... David di Donatello 2026, i vincitori: trionfa Le città di pianuraÈ Le città di pianura di Francesco Sossai il vincitore assoluto dei David Di Donatello 2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nomination David di Donatello 2026, tutti i candidati; David di Donatello 2026, tutti i vincitori: trionfo totale per Le città di pianura di Francesco Sossai; Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; Ai David di Donatello 2026 trionfa Le città di pianura: piccolo film, grandi premi. Tutti i vincitori. Vincitori David di Donatello 2026, tutti i premi a film e attoriI David di Donatello 2026 premiati nella 71esima cerimonia: Miglior Film Le città di pianura, Miglior Regia Francesco Sossai, Miglior Attore Sergio Romano ... fanpage.it David di Donatello 2026, Le città di pianura di Francesco Sossai trionfa con 8 statuette: Sorrentino a mani vuote. Insinna mattatore della serata: la cronaca della cerimoniaOtto statuette al film outsider di Sossai, niente per Sorrentino con 14 nomination. La serata dei David di Donatello 2026. ilfattoquotidiano.it Corriere della Sera. . Aurora Quattrocchi ha vinto il David di Donatello come Miglior attrice protagonista per il film "Gioia mia". L'attrice ha ricevuto il premio da Raoul Bova. Le altre candidate erano Valeria Bruni Tedeschi, Barbara Ronchi, Valeria Golino, Anna - facebook.com facebook Ai David di Donatello trionfano "Le città di pianura" e le proteste sulla crisi del cinema x.com