Valeria Bruni Tedeschi si è presentata al red carpet dei David di Donatello, ma non ha ottenuto premi durante la cerimonia. In alcune dichiarazioni, ha commentato la storia del cinema italiano, citando periodi di repressione sotto il fascismo e l'influenza di alcune figure politiche, senza però approfondire dettagli specifici. La sua presenza ha attirato l'attenzione sul rapporto tra cultura e politica nel nostro Paese.

Se n'è andata a mani vuote Valeria Bruni Tedeschi dai David di Donatello, ma sul red carpet ha lanciato un appello per i fondi che mancano e la crisi che vive il cinema Ieri lacerimonia dei David di Donatelloè stata una serata anche politica. L’appello da parte di attori, registi e maestranze è stato univoco:in tanti hanno voluto usare quel palco per far sentire la propria voce in un periodo in cui il cinema è in crisi, riceve pochi fondi e in molti sono sotto pagati. Più di qualcuno ha fatto anche un appello disperato, dicendo, senza paura, che fa fatica ad arrivare a fine mese, a causa degli stipendi miseri. Con l’arte non si mangia, si dice spesso e ieri sera il grido che hanno lanciato tutti si è direzionato verso questo punto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - David di Donatello, Valeria Bruni Tedeschi: “Cinema italiano messo sotto coperchio dal fascismo e da Berlusconi”

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