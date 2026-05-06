La cerimonia dei David di Donatello si è trasformata in un momento di scontri tra proteste e critiche politiche. Durante la serata, attrici e attori hanno espresso preoccupazioni sullo stato attuale del cinema italiano, collegandolo a periodi storici di repressione come il fascismo e a figure di spicco della politica nazionale. La manifestazione si è svolta con toni accesi, attirando l’attenzione su temi legati alla libertà artistica e culturale nel paese.

Da Valeria Bruni Tedeschi a Matilda De Angelis, la notte dei David si trasforma in un grido d’allarme sul futuro del cinema italiano. Più che una semplice serata di premi, quella dei David di Donatello si è trasformata in una lunga e articolata protesta sullo stato del cinema italiano. Sul red carpet di Cinecittà e durante la diretta televisiva si sono alternate accuse, appelli e riflessioni amare sul futuro dell’industria culturale italiana, tra richiami politici, denunce di impoverimento culturale e solidarietà alle maestranze in protesta all’esterno degli studi. Da segnalare la standing ovation per il regista Gianni Amelio che ha ricevuto il David alla Carriera.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - David di Donatello tra proteste e attacchi politici: ‘Cinema sotto un coperchio come col fascismo e Berlusconi’

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