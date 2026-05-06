Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, un rappresentante ha commentato come il cinema italiano abbia subito periodi di limitazioni, prima sotto il regime fascista e poi durante l’amministrazione di un ex presidente del Consiglio. La persona ha sottolineato che in quegli anni il settore cinematografico è stato in gran parte celato o ridimensionato. Questa analisi si inserisce nel discorso più ampio sulla storia del cinema nel nostro Paese.

“C’è stato un periodo nella storia, in cui il cinema italiano è stato quasi messo sotto un coperchio dai regimi, quello fascista e da Berlusconi. Perciò è molto pericoloso questo, il cinema è fragile”. Così l’attrice Valeria Bruni Tedeschi, dal red carpet dei Davidi di Donatello a Roma. “Protesta maestranze? Penso che avremmo potuto essere anche noi lì a protestare, avremmo potuto reagire diversamente a questo periodo. C’è stata una lettera che è stata scritta, che in parte è stata detta al Quirinale. C’è un movimento in cui le persone, che siano attori, registi, produttori, tecnici o tutti coloro che lavorano nel cinema, tirano un allarme, perché nel cinema se non c’è intelligenza adesso può essere in pericolo”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - David di Donatello 2026, Tedeschi: "Fascismo e Berlusconi hanno messo cinema sotto coperchio"

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