David di Donatello trionfa ‘Le città di pianura’ con 8 premi e la dedica al cinema di Matilda De Angelis

Alla 71esima edizione dei David di Donatello, il film ‘Le città di pianura’ di Francesco Sossai e Adriano Candiago ha ottenuto otto premi, superando le previsioni. La cerimonia ha visto anche la partecipazione di Matilda De Angelis, che ha dedicato un tributo al cinema durante l’evento. La vittoria del film ha rappresentato il risultato più rilevante della serata, secondo quanto comunicato dagli organizzatori.

La 71esima edizione dei David di Donatello ribalta i pronostici e incorona ‘Le città di pianura’ di Francesco Sossai e Adriano Candiago. Il film, ritratto sghembo e poetico della provincia italiana “che sembra scritto da Paolo Conte”, domina la serata con 8 statuette: miglior film, regia, attore protagonista a Sergio Romano, sceneggiatura originale, canzone originale Ti di Krano, montaggio, produttore e casting. Clamorosa la battuta d’arresto per La Grazia di Paolo Sorrentino: nonostante 14 candidature, esce a mani vuote. Tra le sorprese, Le assaggiatrici di Silvio Soldini porta a casa sceneggiatura non originale, David Giovani e miglior trucco a Esmé Sciaroni.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - David di Donatello, trionfa ‘Le città di pianura’ con 8 premi e la dedica al cinema di Matilda De Angelis Notizie correlate David di Donatello, “Le città di pianura” domina la notte del cinema italiano con otto premiUna notte di applausi, rivendicazioni, politica culturale e cinema vissuto quasi come un manifesto collettivo. Ai David di Donatello 2026 trionfa Le città di pianura: piccolo film, grandi premi. Tutti i vincitoriIl film di Francesco Sossai è un road movie ambientato nella bassa veneta: due cinquantenni spiantati in cerca dell'ultimo bicchiere della serata,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: David di Donatello: trionfo de Le città di pianura con otto statuette; Ai David di Donatello 2026 trionfa Le città di pianura: piccolo film, grandi premi. Tutti i vincitori; Le città di pianura trionfa come miglior film ai David di Donatello 2026; David di Donatello, trionfa Le città di pianura. A secco La Grazia di Sorrenntino. David di Donatello 2026, i vincitori: trionfa Le città di pianuraLo strampalato road movie di Francesco Sossai è il miglior film. Conquista ben 8 statuette. Ecco tutti i vincitori ... panorama.it David di Donatello 2026, i look sul red carpet: trionfa il total black, da Annalisa a Matilda De AngelisIeri sera è andata in scena la 71esima edizione dei David di Donatello e, come da tradizione, le star si sono sfidate a colpi di stile ... fanpage.it La 71/a edizione dei David di Donatello si chiude nel segno di Francesco Sossai. Il suo film, Le città di pianura, è il trionfatore assoluto della manifestazione, portando a casa i premi più prestigiosi: Miglior film, Miglior regia e Migliore sceneggiatura originale (fir - facebook.com facebook Il David di Donatello per il miglior produttore va al team del film Le città di pianura: Le città di pianura — Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures, Cecilia Trautvetter. ANS x.com