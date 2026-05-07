David di Donatello | Lino Musella vince e attacca i fascisti delude il film di Sorrentino

Ai David di Donatello, Lino Musella ha vinto un premio, criticando apertamente le persone che definisce fascisti. Il film di Paolo Sorrentino, “La Grazia”, con 14 candidature, non ha ottenuto riconoscimenti. La cerimonia ha riservato sorprese e delusioni per il regista e il suo lavoro. La premiazione ha mostrato alcune assenze e risultati inattesi rispetto alle aspettative iniziali.

Sorpresa ai David di Donatello dove Paolo Sorrentino, con il film “La Grazia”, non ha conquistato nessuna statuetta nonostante le 14 candidature. Sorride, invece, Lino Musella che conquista il premio come miglior attore non protagonista per “Nonostante” e pronuncia un forte discorso politico e.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Lino Musella vince il David e cita De Niro: “Il cinema fa paura ai fascisti. Palestina libera”La cerimonia dei David di Donatello 2026 ha vissuto uno dei momenti più intensi e politicamente carichi della sua storia quando Lino Musella ha... Matilda De Angelis e Lino Musella attaccano “fascisti” e “impoverimento culturale” dal palco dei DavidMatilda De Angelis e Lino Musella vincono i David 2026 e usano il palco per parlare di fascisti, impoverimento culturale e Palestina. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: David di Donatello, Musella dedica premio a uomini e donne Flotilla; David, Lino Musella miglior attore non protagonista; David di Donatello, da Matilda de Angelis a Lino Musella: tutti i premiati; David di Donatello 2026, Lino Musella vince il premio come miglior attore non protagonista. Ai David di Donatello trionfano Le città di pianura e le proteste sulla crisi del cinemaOtto statuette per il film di Francesco Sossai e Adriago Candiago, a bocca asciutta La Grazia di Paolo Sorrentino malgrado le 14 nomination. Tre ... huffingtonpost.it David di Donatello 2026: Le città di pianura trionfa nel corso di una cerimonia troppo lunga e parlata8 premi dei 16 potenziali andati al film di Francesco Sossai, che si conferma - a ragione - il caso cinematografico italiano dell'anno. Ecco tutti i premi dei David di Donatello 2026 e il nostro comme ... comingsoon.it Sossai chi Ai David di Donatello vince l’outsider Francesco Sossai: 8 premi, su 16 candidature, per Le città di pianura, tra cui miglior film, regista e attore (Sergio Romano): «L’Italia ha bisogno di essere raccontata, di essere vista». A bocca asciutta La grazia - facebook.com facebook David di Donatello 2026, trionfo per Le città di pianura: tutti i vincitori x.com