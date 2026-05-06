Matilda De Angelis e Lino Musella attaccano fascisti e impoverimento culturale dal palco dei David

Durante la cerimonia dei David 2026, gli attori Matilda De Angelis e Lino Musella hanno ricevuto i premi e hanno approfittato dell’occasione per esprimere alcune parole su temi politici e culturali. Entrambi hanno parlato di fascisti e di un impoverimento culturale, menzionando anche la situazione in Palestina. Le loro dichiarazioni hanno attirato l’attenzione dei presenti e dei media presenti all’evento.