Matilda De Angelis e Lino Musella attaccano fascisti e impoverimento culturale dal palco dei David
Durante la cerimonia dei David 2026, gli attori Matilda De Angelis e Lino Musella hanno ricevuto i premi e hanno approfittato dell’occasione per esprimere alcune parole su temi politici e culturali. Entrambi hanno parlato di fascisti e di un impoverimento culturale, menzionando anche la situazione in Palestina. Le loro dichiarazioni hanno attirato l’attenzione dei presenti e dei media presenti all’evento.
Matilda De Angelis e Lino Musella vincono i David 2026 e usano il palco per parlare di fascisti, impoverimento culturale e Palestina. In diretta su Rai 1.🔗 Leggi su Fanpage.it
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