David di Donatello a Buen camino di Checco Zalone Settantunesima edizione otto premi a Le città di pianura

Durante la settantunesima edizione dei Premi David di Donatello, il riconoscimento principale è stato assegnato a “Buen camino” di Checco Zalone. La cerimonia ha visto anche otto premi consegnati alla pellicola “Le città di pianura”. Tra i vincitori, Luca Medici ha ricevuto il David dello spettatore, un premio che riconosce il film con il maggior incasso di pubblico.

Luca Medici ha vinto il David di Donatello. David dello spettatore, per avere polverizzato ogni record di incasso. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - David di Donatello a “Buen camino” di Checco Zalone Settantunesima edizione, otto premi a "Le città di pianura" CHECCO ZALONE e la BATTUTA DEFINITIVA! Notizie correlate Leggi anche: David di Donatello a “Buen camino” di Checco Zalone Settantunesima edizione La cerimonia è prevista per il 6 maggio (già assegnato il David dello spettatore a Buen camino di Checco Zalone)Annunciate oggi tutte le candidature dei David di Donatello 2026 che verranno assegnati il prossimo 6 maggio al Teatro 5 di Cinecittà. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La 71? edizione dei Premi David di Donatello; David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; David di Donatello 2026, tutti i vincitori: trionfo totale per Le città di pianura di Francesco Sossai. David di Donatello 2026, tutti i vincitori: trionfo totale per Le città di pianura di Francesco SossaiDirettamente dal Teatro 23 di Cinecittà di Roma nella serata di mercoledì 6 maggio la cerimonia dei David di Donatello 2026 svelerà tutti i vincitori ... vogue.it Ornella Muti luminosa ai David di Donatello 2026 per il premio Speciale: l'abito shimmer con maxi collo broderie dall'eleganza romanaUn anno dopo, Ornella Muti ai David di Donatello 2026 ritira il David Speciale 2025, un riconoscimento che celebra la sua grande carriera nel cinema italiano ... vogue.it ScreenWeek Cinema & Serie. Lady Gaga · RUNWAY. Matilda De Angelis conquista il premio come Miglior Attrice Non Protagonista per Fuori ai David di Donatello #David71 #daviddidonatello #screenweek @premidavid - facebook.com facebook Il David di Donatello per il miglior produttore va al team del film Le città di pianura: Le città di pianura — Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures, Cecilia Trautvetter. ANS x.com