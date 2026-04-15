David di Donatello | Insinna Balti e Frassica al timone della serata delle stelle

È stato annunciato che la cerimonia dei David di Donatello 2026 sarà condotta da Flavio Insinna, Bianca Balti e Nino Frassica. L’evento si terrà a Cinecittà e sarà trasmesso in diretta su Rai1. La serata celebrerà i riconoscimenti cinematografici italiani e vedrà i tre presentatori protagonisti dell’evento. La decisione di affidare loro il ruolo di conduttori è stata condivisa dagli organizzatori.

David di Donatello: svelato il trio alla conduzione della cerimonia 2026. Flavio Insinna, Bianca Balti e Nino Frassica presenteranno la serata su Rai1 da Cinecittà. L'attesa per la nuova edizione dei David di Donatello si concentra quest'anno su un palcoscenico che promette scintille, grazie a una scelta di conduzione decisamente originale e variegata. Il prossimo 6 maggio, gli storici Studi di Cinecittà a Roma accoglieranno un trio d'eccezione per guidare la maratona dei premi del cinema italiano: alla collaudata professionalità di Flavio Insinna e al fascino internazionale della top model Bianca Balti, si aggiungerà l'ironia surreale e imprevedibile di Nino Frassica.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - David di Donatello: Insinna, Balti e Frassica al timone della serata delle stelle Notizie correlate David di Donatello 2026, Bianca Balti e Flavio Insinna conduttori: le nominationIl conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: i David di Donatello tornano con una nuova edizione che promette glamour, cinema d’autore e,... Insinna e Balti condurranno i David di Donatello 2026, ecco tutti i candidati ai premi(Adnkronos) – Annunciati oggi i candidati e i conduttori della 71esima edizione dei David di Donatello. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: David di Donatello, la conduzione sarà corale: anche Nino Frassica sul palco; Flavio Insinna e Bianca Balti ai David di Donatello; Flavio Insinna e Bianca Balti conducono i David di Donatello; David di Donatello 2026: Frassica sul palco con Insinna e Balti. Nino Frassica si unisce a Insinna e Balti per i David di DonatelloNino Frassica si aggiunge a Insinna e Balti per la conduzione corale dei David di Donatello, in diretta su Rai1 ... it.blastingnews.com Insinna condurrà i David di Donatello 2026 su Rai1Flavio Insinna è stato scelto per condurre la 71ª edizione dei David di Donatello il 6 maggio 2026. Scopri tutte le novità della cerimonia. lifestyleblog.it David di Donatello, la conduzione sarà corale: anche Nino Frassica sul palco (Adnkronos) - Sarà una conduzione corale quella per la cerimonia di premiazione dei David di Donatello. Oltre ai nomi già ufficializzati di Flavio Insinna e Bianca Balti, secondo qua - facebook.com facebook Torno per l'ultima volta sulle nomination dei David di Donatello provando a tenere tutto insieme: spunti, riflessioni; segnali positivi e segnali, al contrario, piuttosto negativi. Parlo dei film candidati, di quelli che avrebbero meritato di più e dei vari problemi: il tem x.com