Dopo aver vinto un premio ai David di Donatello, l'attrice bolognese ha ricevuto una dedica speciale da parte di una cantautrice. Quest'ultima ha condiviso pubblicamente un messaggio in cui si riferisce all'attrice come alla sua amica. La comunicazione è stata diffusa attraverso i social media e ha attirato l'attenzione degli utenti. Nessuna altra informazione o commento è stato fornito riguardo ai dettagli dell'evento.

Tra i volti più applauditi della 71ª edizione dei David di Donatello c'era anche Matilda De Angelis, premiata come miglior attrice non protagonista per Fuori di Mario Martone. Un successo che ha trovato eco immediata sui social, dove si è scatenato un profluvio di messaggi di stima e congratulazioni. E tra i fan più entusiasti, un po' a sorpresa, c'era anche Elodie. In una storia su Instagram, la cantante romana ha pubblicato il suo tributo: uno scatto di Matilda, radiosa e spontanea sul set del film che le ha viste recitare fianco a fianco. "La mia amica. Congratulazioni", si legge nella didascalia, sigillata con un vistoso cuore bianco.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - David di Donatello, la dedica di Elodie a Matilda De Angelis: "La mia amica"

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