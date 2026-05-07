David di Donatello | il film della Marca sbaraglia i grandi maestri

Un film della Marca si è aggiudicato il premio David di Donatello, battendo registi noti e produzioni di grande fama. La vittoria ha sorpreso molti, considerando la distanza tra la produzione veneta e le altre opere candidate. La pellicola ha prevalso su registi di rilievo nel settore cinematografico, lasciando a bocca aperta chi seguiva la premiazione. La vittoria ha attirato l’attenzione sulla capacità di produzioni più piccole di emergere in un contesto tradizionalmente dominato da grandi nomi.

? Cosa scoprirai Chi sono i registi che hanno perso contro la produzione veneta?. Come ha fatto un film di provincia a superare i grandi maestri?. Perché la musica di Krano ha vinto nonostante l'impossibilità di parlare?. Quali nuovi scenari veneti verranno valorizzati grazie a questo trionfo?.? In Breve Sergio Romano vince il David come miglior attore protagonista.. Marco Spigariol noto come Krano vince per la canzone Ti.. Il film supera i 200mila spettatori in tutta Italia.. Le riprese coinvolgono il Memoriale Brion di Altivole e l'aeroporto Canova.. Otto David di Donatello sono stati conquistati da Le città di pianura durante la serata al Teatro 23 di Cinecittà, sbaragliando maestri del cinema come Paolo Sorrentino e Paolo Virzì.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - David di Donatello: il film della Marca sbaraglia i grandi maestri Notizie correlate Ai David di Donatello 2026 trionfa Le città di pianura: piccolo film, grandi premi. Tutti i vincitoriIl film di Francesco Sossai è un road movie ambientato nella bassa veneta: due cinquantenni spiantati in cerca dell'ultimo bicchiere della serata,... David Donatello, stasera i premi del cinema: è l’anno di outsider, maestri e nuovi sguardi femminili(Adnkronos) – Stasera, 6 maggio, in diretta su Rai1 dagli studi di Cinecittà la cerimonia di premiazione dei David di Donatello. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; Le città di pianura trionfa come miglior film ai David di Donatello 2026; Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; David di Donatello: trionfo de Le città di pianura con otto statuette. Ai David di Donatello trionfano Le città di pianura e le proteste sulla crisi del cinemaOtto statuette per il film di Francesco Sossai e Adriago Candiago, a bocca asciutta La Grazia di Paolo Sorrentino malgrado le 14 nomination. Tre ... huffingtonpost.it David di Donatello 2026: tutti i vincitori della 71esima edizioneScopriamo tutti i vincitori dei David di Donatello 2026: miglior film, attori, regia e premi speciali della 71ª edizione del cinema italiano. alfemminile.com Ascolti mediocri per i David di Donatello! La 71esima edizione dell'evento ottiene una media di appena un milione e 271 mila telespettatori, pari al 12.2% di share pur chiudendo a notte fonda. Battiti Live Spring vince con una media di circa 2 milioni e il 18% di - facebook.com facebook David di Donatello 2026, trionfo per Le città di pianura: tutti i vincitori x.com