Tutti i vincitori dei David di Donatello 2026: scopri l’elenco completo dei premiati, dal trionfo di “Le città di pianura” alle migliori interpretazioni dell’anno. La settantunesima edizione dei David di Donatello si è conclusa con una celebrazione memorabile dell’eccellenza cinematografica nostrana, regalando una serata ricca di emozioni e conferme. Il prestigioso riconoscimento, che rappresenta il massimo traguardo per chi lavora nel settore audiovisivo in Italia, ha visto quest’anno una competizione serratissima tra titoli di altissimo profilo. A dominare la scena è stata la pellicola “Le città di pianura“, capace di catalizzare l’attenzione dei giurati e di portare a casa il premio più ambito, quello per il Miglior Film, consolidando il talento del suo autore nel panorama contemporaneo.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - David di Donatello 2026: tutti i trionfatori della grande notte del cinema italiano

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