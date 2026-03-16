Oscar 2026 | i trionfatori della notte più attesa arrivano nei The Space Cinema

Durante la notte degli Oscar 2026, i vincitori della 98ª edizione degli Academy Awards sono stati annunciati e premiati. Ora, gli spettatori italiani possono assistere alla cerimonia e ai momenti salienti della premiazione nei The Space Cinema, dove vengono proiettate le immagini e gli interventi degli attori e registi premiati. L’evento cinematografico internazionale si svolge in Italia attraverso questa iniziativa.

La polvere di stelle della 98ª edizione degli Academy Awards non si è ancora posata, ma il pubblico italiano ha già l’occasione di vivere le emozioni della premiazione direttamente sul grande schermo. Dopo una notte ricca di colpi di scena, The Space Cinema apre le porte delle sue sale per celebrare i titoli che hanno dominato la stagione cinematografica. Per chi volesse approfondire il racconto di questa edizione, ricordiamo che la speciale diretta live dal The Space Cinema Moderno di Roma è ancora disponibile sul canale YouTube ufficiale. Il contenuto, arricchito da ospiti e commenti a caldo, è il complemento perfetto per chi vuole rivivere i momenti più significativi della premiazione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Oscar 2026: i trionfatori della notte più attesa arrivano nei The Space Cinema Articoli correlati The Space Cinema, i film protagonisti della notte degli Oscar in programmazione nelle saleI film premiati alla 98ª edizione degli Academy Awards arrivano nei multisala del circuito The Space Cinema. Notte degli Oscar 2026: The Space Cinema annuncia una maratona live con Zerocalcare e tanti ospitiIn occasione della Notte degli Oscar 2026, il circuito The Space Cinema ha organizzato una maratona streaming esclusiva per accompagnare il pubblico... Contenuti utili per approfondire The Space Cinema Notte degli Oscar 2026: The Space Cinema annuncia una maratona live con Zerocalcare e tanti ospitiIn occasione della Notte degli Oscar 2026, il circuito The Space Cinema ha organizzato una maratona streaming esclusiva per accompagnare il pubblico durante la cerimonia più importante dell’anno. universalmovies.it La Notte degli Oscar 2026: diretta live al The Space CinemaOscar 2026: Domenica 15 marzo dalle ore 23.00 Zerocalcare, Giorgio Viaro, Eva Carducci e i Nerd Bori commenteranno in diretta la notte più importante di Hollywood. comingsoon.it