David di Donatello 2026 trionfo per Le città di pianura | tutti i vincitori

La cerimonia dei David di Donatello 2026 si è svolta recentemente, con Flavio Insinna e Bianca Balti a condurre l’evento. La festa si è conclusa dopo le 1:30, con molte premiazioni e riconoscimenti. Tra i vincitori, spiccano le città di pianura, che hanno ottenuto diversi premi. La serata ha visto numerosi protagonisti del cinema italiano ricevere riconoscimenti per le loro opere.

Condotta da Flavio Insinna, affiancato da Bianca Balti, la 71a cerimonia di premiazione dei David di Donatello si è appena conclusa, ben oltre l’una e trenta del mattino. In diretta dagli Studi di Cinecittà, all’interno della cornice del nuovissimo Teatro 23, la cerimonia ha premiato il meglio del cinema italiano, senza tralasciare i discorsi sulla politica internazionale e sullo stato dell’arte e dei lavori creativi nel Bel Paese. A trionfare, come Miglior film, è stato Le città di pianura, pellicola diretta da Francesco Sossai, che è stata vera protagonista della serata. La serata si è aperta con la consapevolezza di premi già assegnati in...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - David di Donatello 2026, trionfo per Le città di pianura: tutti i vincitori Notizie correlate Ai David di Donatello 2026 trionfa Le città di pianura: piccolo film, grandi premi. Tutti i vincitoriIl film di Francesco Sossai è un road movie ambientato nella bassa veneta: due cinquantenni spiantati in cerca dell'ultimo bicchiere della serata,... David di Donatello 2026, i vincitori: trionfa Le città di pianuraÈ Le città di pianura di Francesco Sossai il vincitore assoluto dei David Di Donatello 2026. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: David di Donatello 2026, tutti i vincitori: trionfo totale per Le città di pianura di Francesco Sossai; Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; Nomination David di Donatello 2026, tutti i candidati; Ai David di Donatello 2026 trionfa Le città di pianura: piccolo film, grandi premi. Tutti i vincitori. Vincitori David di Donatello 2026, tutti i premi a film e attoriI David di Donatello 2026 premiati nella 71esima cerimonia: Miglior Film Le città di pianura, Miglior Regia Francesco Sossai, Miglior Attore Sergio Romano ... fanpage.it David di Donatello 2026, otto statuette a Le città di pianura: tutti i vincitoriLa 71ª edizione dei David di Donatello 2026 premia il cinema d’autore e i nuovi talenti: trionfo per Le città di pianura di Francesco Sossai con otto statuette, tra cui Miglior film, regia e sceneggia ... notizie.it La 71/a edizione dei David di Donatello si chiude nel segno di Francesco Sossai. Il suo film, Le città di pianura, è il trionfatore assoluto della manifestazione, portando a casa i premi più prestigiosi: Miglior film, Miglior regia e Migliore sceneggiatura originale (fir - facebook.com facebook Il David di Donatello per il miglior produttore va al team del film Le città di pianura: Le città di pianura — Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures, Cecilia Trautvetter. ANS x.com