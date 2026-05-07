I David di Donatello 2026 sono stati assegnati, con il film di Francesco Sossai che si è distinto come il grande vincitore, aggiudicandosi il premio come miglior film. La cerimonia ha visto premi assegnati in diverse categorie, celebrando le produzioni cinematografiche italiane dell’ultimo anno. Tra i riconoscimenti più importanti, quello alla pellicola del regista Sossai è stato il momento più atteso della serata.

È Le città di pianura di Francesco Sossai il vincitore assoluto dei David Di Donatello 2026. È il miglior film, ma non solo. Al road movie strampalato lungo la sterminata pianura veneta, a caccia dell’ultimo bicchiere da bere, sono andate ben 8 statuette (tra cui miglior regia e miglior attore protagonista). Del resto era il frontrunner inaspettato – ma con merito -, forte di 16 candidature, e ha mantenuto le attese. Il grande sconfitto? Paolo Sorrentino. Nonostante le 14 nomination, se n’è uscito a mani vuote. Aveva 13 candidature Le assaggiatrici di Silvio Soldini, che ha avuto le sue soddisfazioni. Migliore attrice protagonista? Aurora Quattrocchi, a 83 anni, in una lunga lunghissima cerimonia di premiazione.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - David di Donatello 2026, i vincitori: trionfa Le città di pianura

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