Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, il premio dedicato allo spettacolo è stato assegnato a Checco Zalone, conosciuto anche come Luca Medici. Tuttavia, l’artista non si trovava tra il pubblico presente alla serata. La sua assenza ha attirato l’attenzione, considerando che il riconoscimento gli è stato attribuito nonostante non fosse presente in sala.

Il David dello Spettatore è andato a Checco Zalone, o meglio Luca Medici, che però non era presente nella platea dei David di Donatello 2026. La sua assenza si è fatta sentire, e sui social molti si sono chiesti il motivo del suo forfait. Presente alla cerimonia di presentazione, alla presenza di Sergio Mattarella, non ha però ritirato di persona il premio che gli è dovuto per diritto, visto che ha riportato al cinema quasi dieci milioni di spettatori. Checco Zalone assente alla cerimonia dei David di Donatello 2026. Per il 2026 non era difficile indovinare il titolo della pellicola in anticipo: Buen Camino di Checco Zalone è stato un successo, considerando che oggi vanta il titolo di maggior incasso al box office italiano.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - David di Donatello 2026, perché Checco Zalone era assente alla cerimonia

CHECCO ZALONE e la BATTUTA DEFINITIVA!

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