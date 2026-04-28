A maggio 2026, Rakuten TV aggiunge alla sua offerta film molto attesi, tra cui alcuni che hanno vinto premi importanti. La piattaforma rende disponibili in Italia alcuni dei titoli più discussi della stagione cinematografica, offrendo agli utenti l’opportunità di vedere opere riconosciute a livello internazionale e nazionale. Tra le novità ci sono anche contenuti dedicati allo sport e ai riconoscimenti cinematografici italiani, come i premi David di Donatello.

Maggio 2026 su Rakuten TV è il mese in cui due dei film più discussi della stagione cinematografica internazionale diventano finalmente accessibili in Italia. Non è una coincidenza: la piattaforma concentra in trenta giorni il meglio di una stagione Oscar che ha ridisegnato alcune certezze critiche, affiancando titoli gratuiti di qualità e due programmazioni speciali già attive. Indice. Sentimental Value e L’agente segreto: a maggio 2026 su Rakuten TV. Gli altri titoli TVOD a maggio 2026 su Rakuten TV: dall’action al disaster. AVOD: il cinema premiato, gratis. FAST: due nuovi canali sportivi. Rakuten TV, le due promozioni speciali di maggio 2026.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Rakuten TV a maggio 2026: arrivano i film da Oscar, il surf e i David di Donatello

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