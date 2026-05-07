David di Donatello trionfa Le città di pianura

Da ildifforme.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 71esima edizione dei David di Donatello ha visto il premio assegnato a “Le città di pianura”. Durante la serata sono stati premiati vari film e professionisti del settore. La cerimonia ha avuto luogo in una location tradizionale e ha coinvolto numerosi rappresentanti del cinema italiano. La manifestazione si è concentrata anche sulla situazione del settore cinematografico, evidenziando le difficoltà attuali.

La 71esima edizione dei David di Donatello è stata un'occasione di riflessione sulla crisi che sta vivendo il cinema in questo periodo storico. Attori e maestranze vincitori, saliti sul palco, hanno voluto far sentire la propria voce e sottolineare alcuni problemi che persistono. Ecco tutti i premi che sono stati consegnati AiDavid di Donatello 2026 trionfaLe città di pianuradi Francesco Sossai, il film si porta a casa ben 8 statuette e il riconoscimento come miglior film. Una serata che si è aperta conAnnalisasulle note diShot me Downdi David Guetta, la suaEsibizionistaeBang Bang (My Baby Shot Me Down)di Frank Sinatra. UnFlavio Insinna un po’ troppo logorroicoche ha lasciato poco spazio ai discorsi dei vincitori, mettendo fretta e inserendo topic non richiesti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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