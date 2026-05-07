David di Donatello trionfa Le città di pianura

La 71esima edizione dei David di Donatello ha visto il premio assegnato a “Le città di pianura”. Durante la serata sono stati premiati vari film e professionisti del settore. La cerimonia ha avuto luogo in una location tradizionale e ha coinvolto numerosi rappresentanti del cinema italiano. La manifestazione si è concentrata anche sulla situazione del settore cinematografico, evidenziando le difficoltà attuali.

La 71esima edizione dei David di Donatello è stata un'occasione di riflessione sulla crisi che sta vivendo il cinema in questo periodo storico. Attori e maestranze vincitori, saliti sul palco, hanno voluto far sentire la propria voce e sottolineare alcuni problemi che persistono. Ecco tutti i premi che sono stati consegnati AiDavid di Donatello 2026 trionfaLe città di pianuradi Francesco Sossai, il film si porta a casa ben 8 statuette e il riconoscimento come miglior film. Una serata che si è aperta conAnnalisasulle note diShot me Downdi David Guetta, la suaEsibizionistaeBang Bang (My Baby Shot Me Down)di Frank Sinatra. UnFlavio Insinna un po’ troppo logorroicoche ha lasciato poco spazio ai discorsi dei vincitori, mettendo fretta e inserendo topic non richiesti.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - David di Donatello, trionfa Le città di pianura Notizie correlate Ai David di Donatello 2026 trionfa Le città di pianura: piccolo film, grandi premi. Tutti i vincitoriIl film di Francesco Sossai è un road movie ambientato nella bassa veneta: due cinquantenni spiantati in cerca dell'ultimo bicchiere della serata,... Leggi anche: David di Donatello 2026, dominano “Le città di pianura” e “La Grazia”. Tutte le nomination Contenuti di approfondimento Temi più discussi: David di protesta, il cinema vuole tornare a sognare. Trionfa il film Le città di pianura; Le città di pianura vince 8 David di Donatello, La grazia senza premi; La notte dei David di Donatello, 'Le città di pianura' favorita; David di Donatello 2026, Sossai conquista il cinema italiano. David di Donatello 2026, trionfa Le città di pianura. Tutti i vincitoriSu Rai1, nella serata del 6 maggio, ecco chi ha vinto durante la cerimonia condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti ... sorrisi.com David di Donatello, Le città di pianura conquista otto statuetteROMA (ITALPRESS) - Ai David di Donatello trionfa Le città di pianura di Francesco Sossai con otto statuette: miglior film, regia, montaggio, sceneggiatu ... italpress.com Le città di pianura di Francesco Sossai vince il premio come Miglior Film ai David di Donatello, la pellicola si porta a casa altre sette statuette tra cui sceneggiatura originale, regia, attore protagonista, produttore, casting, montaggio e canzone. Seguono: con qu - facebook.com facebook Il David di Donatello per il miglior produttore va al team del film Le città di pianura: Le città di pianura — Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures, Cecilia Trautvetter. ANS x.com