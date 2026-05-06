David di Donatello 2026 pagelle look | Bianca Balti sempre la più chic Annalisa in linea con il meteo di Roma Matilda De Angelis diva

Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, molte attrici hanno sfoggiato look distintivi. Tra queste, Bianca Balti si è distinta per eleganza, mantenendo uno stile sempre raffinato. Annalisa ha scelto un outfit in linea con il clima romano, mentre Matilda De Angelis ha attirato l’attenzione come protagonista sul red carpet. Il nero si conferma una scelta sicura, anche se qualche tocco di colore avrebbe potuto rendere l’evento ancora più vivace.

Con il nero non si sbaglia (quasi) mai, è vero. Però ogni tanto un po' di colore non guasterebbe. Soprattutto in occasione di uno dei red carpet più importanti per l'Italia. Per i David di Donatello 2026, Roma si è trasformata in Los Angeles per la "notte degli Oscar" made in Italy, ospitando attori, registi e lavoratori del cinema provenienti da tutto il Paese. Un appuntamento in cui l'industria cinematografica ha celebrato i suoi protagonisti, ma in cui l'attenzione del pubblico e dei riflettori si è spostata inevitabilmente anche su ciò che è accaduto fuori dalle sale: lo stile, i look e i dettagli che hanno definito la serata tanto quanto i premi.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - David di Donatello 2026, pagelle look: Bianca Balti sempre la più chic, Annalisa in linea con il meteo di Roma, Matilda De Angelis diva Notizie correlate Leggi anche: David di Donatello 2026, al via la cerimonia: Matilda De Angelis miglior attrice non protagonista Leggi anche: David di Donatello 2026, le star infiammano il red carpet: siparietto Arisa-Matilda De Angelis Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; La 71? edizione dei Premi David di Donatello; David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttori; David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese. Anna Ferzetti ai David di Donatello 2026 è vestita di stelle: l'abito luminoso dell'ultima collezione d'Alta Moda Armani PrivéNella cinquina delle attrici protagoniste, Anna Ferzetti ai David di Donatello 2026 ha scelto un abito Armani Privé per la sua candidatura ne La Grazia ... vogue.it David di Donatello 2026, i vincitori: tutti i premi assegnati (in aggiornamento)Direttamente dal Teatro 23 di Cinecittà di Roma nella serata di mercoledì 6 maggio la cerimonia dei David di Donatello 2026 svelerà tutti i vincitori ... vogue.it ScreenWeek Cinema & Serie. Mina · E se domani. Gabriele Mainetti, candidato come miglior regista con La città proibita, è arrivato ai David di Donatello #David71 #daviddidonatello #screenweek - facebook.com facebook David di Donatello, Matilda De Angelis migliore attrice non protagonista x.com