Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, la presenza di Flavio Insinna come conduttore ha suscitato molte critiche. La sua performance è stata giudicata insoddisfacente da pubblico e addetti ai lavori, che hanno evidenziato alcune gaffe e una mancanza di sintonia con la co-conduttrice Bianca Balti. La serata ha mostrato segnali di insuccesso nel coinvolgimento degli spettatori e nella fluidità dell’evento.

La conduzione di Insinna è stata profondamente criticata da pubblico e addetti ai lavori, considerata troppo prolissa e con battute spesso fuori luogo, ma più di tutto priva del giusto ritmo In America gli Oscar sono il grande rito collettivo del cinema: una celebrazione capace di trasformare premi e discorsi in momenti iconici. I David di Donatello continuano a inseguire quella stessa magia, ma anche l'edizione 2026 si è chiusa con una sensazione di freddezza difficile da ignorare. Tra red carpet impeccabili, scenografie curate dalla Rai e grandi nomi del cinema italiano in platea, a dominare è stata ancora una volta un'atmosfera spenta, quasi obbligata.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - David di Donatello 2026, Flavio Insinna bocciato: gaffe e nessuna chimica con Bianca Balti

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