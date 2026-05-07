La settima stagione di Dark Side of the Ring sarà trasmessa dal 7 luglio su Vice TV e sul canale YouTube della rete. La serie si concentra sugli aspetti meno noti dello sport entertainment, approfondendo eventi e storie legate a questa realtà. La nuova stagione si aggiunge alle precedenti, che hanno trattato vari temi e protagonisti del mondo del wrestling.

La serie dedicata alle zone d’ombra dello sport entertainment è pronta a ritornare sugli schermi di Vice TV (e sul suo canale YouTube ) per la nuova stagione, che prenderà il via il 7 luglio. Nel corso degli anni sono stati molti gli approfondimenti trattati dal programma: si è discusso ampiamente di Chris Benoit e la terribile vicenda di cronaca nera di cui si è reso protagonista, dell’incidente che si rivelò fatale per Owen Hart e ha esplorato l’universo sommerso della Combat Zone Wrestling. Il primo protagonista sarà Jeff Jarrett. Ora Dark Side of the Ring è pronto a tornare con un protagonista assoluto del Pro Wrestling: le prime tre puntate, infatti, saranno dedicate a Jeff Jarrett e alla TNA.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Dark Side of the Ring torna per la settima stagione

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