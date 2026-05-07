Una danza in piazza ad Appignano ha dato il via a un progetto volto a rivitalizzare i borghi dei Piceni. Il progetto, chiamato Trema, coinvolge vari laboratori dedicati a ricostruire l’identità locale e contrastare lo spopolamento delle aree più piccole. A coordinare queste attività sono figure incaricate di promuovere l’arte e la cultura nei quartieri, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e valorizzare le tradizioni locali.

? Cosa scoprirai Come può la danza fermare lo spopolamento dei borghi piceni?. Chi coordina i laboratori per ricostruire l'identità locale?. Perché la Presidenza del Consiglio finanzia questo progetto sociale?. Cosa accadrà ai risultati dei laboratori audiovisivi e teatrali?.? In Breve Evento domenica 10 maggio ore 11 presso il Teatro S.A.L.E. di Appignano. Acli Ascoli Piceno APS coordina Delta ODV, APS Centro Iniziative Giovani ed Exponiti APS. Finanziamento dalla Regione Marche e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite FNPG. Progetto mira a contrastare lo spopolamento dell'entroterra piceno tramite laboratori artistici e audiovisivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Danza in piazza ad Appignano: il progetto Trema rilancia i borghi

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