Ad Appignano del Tronto si svolge una competizione elettorale tra due donne, entrambe madri e professioniste, che si sfidano per la carica di sindaco. La corsa vede come protagoniste queste candidate, con un forte significato simbolico e politico per il paese. La sfida si concentra sulla scelta tra i loro programmi e il sostegno degli elettori locali, senza coinvolgere altri candidati o partiti.

Ad Appignano del Tronto si apre una competizione elettorale dal forte valore simbolico e politico: saranno due donne, entrambe madri e professioniste, a contendersi la guida dell’amministrazione comunale. Da una parte Sara Moreschini, geologa e attuale sindaca, che si ricandida per il terzo mandato alla guida della lista civica La Bilancia. Un percorso amministrativo già consolidato il suo, che punta sulla continuità dell’azione di governo e sull’esperienza maturata negli anni alla guida del Comune. Dall’altra Serena Rodilossi, informatrice medico-scientifica, candidata con la lista civica La Lanterna, che si propone come alternativa con una visione nuova e un progetto orientato al rinnovamento amministrativo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sfida in rosa ad Appignano. Sarà Rodilossi l’anti Moreschini

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