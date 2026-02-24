Seconda tappa ad Anghiari per il progetto Giovane Danza Italiana

Il progetto Giovane Danza Italiana arriva ad Anghiari per portare in scena lo spettacolo Your Tactile Identity, frutto di una collaborazione tra le compagnie YoY Performing Arts, IVONA e Tyche. La causa è la voglia di promuovere nuovi talenti e sperimentare linguaggi innovativi nel panorama della danza contemporanea. Venerdì 27 febbraio alle 19:30, il Teatro comunale ospiterà questa performance, che coinvolge attivamente i giovani artisti e il pubblico locale. L’evento si inserisce nel percorso di valorizzazione della scena emergente italiana.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – – ideato e promosso da Anghiari Dance Hub, CapoTraveKilowatt e Cantieri Danza – che, venerdì 27 febbraio, alle 19:30, vedrà in scena al Teatro comunale, Your Tactile Identity, lavoro che nasce dall'incontro tra le compagnie YoY Performing Arts, IVONA e Tyche. L'apertura al pubblico avviene nei giorni della residenza creativa anghiarese, un periodo di lavoro e studio di due settimane durante le quali artiste e artisti hanno anche la preziosa opportunità di incontrare la comunità locale. Dalle ore 19:00 apre nel foyer del Teatro, Cafè Y, spazio di incontro informale per entrare nel cuore della ricerca artistica.