America’s Cup 2027 analisi della colmata Prosegue il monitoraggio

Continuano le attività di monitoraggio sull’area di Bagnoli, un ex sito industriale che sarà sede dell’America’s Cup 2027. Le autorità stanno raccogliendo dati per verificare lo stato attuale dell’area e valutare eventuali interventi. Questa fase fa parte delle procedure di controllo previste per le operazioni di allestimento e preparazione dell’evento. Nessuna decisione definitiva è stata ancora comunicata riguardo alle future modifiche o interventi sull’area.

Prosegue il monitoraggio sull’ex area industriale di Bagnoli, che andrà ad ospitare l’America’s Cup 2027. La Coppa America fa ancora discuterei, per quel che concerne i lavori e la bonifica dell’area. I comitati per il No alla gara velistica internazionale, asseriscono che le analisi non sono idonee. L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - America’s Cup 2027, analisi della colmata. Prosegue il monitoraggio Notizie correlate America's Cup a Napoli, colmata pronta all?80%: a giugno arrivano i teamNon si ferma la macchina della Coppa America ed è già tempo di bilancio: la colmata a mare, la messa in sicurezza del sito che sarà la base operativa... Bagnoli, via i detriti. ?Sigilli? alla colmata: nasce una terrazza per l'America's CupIl 31 dicembre del 2025 quella piattaforma in mezzo al golfo di Bagnoli chiamata “colmata a mare” era identica a se stessa e dimostrava tutti i suoi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: America’s Cup 2027 a Napoli: Luna Rossa scalda i motori a Cagliari. Date e novità; Dall’America’s Cup impatto da 50 milioni su Cagliari; Fastweb al fianco di Luna Rossa: partnership strategica verso l’America’s Cup 2027; America’s Cup 2027 a Napoli: il quartiere Bagnoli tra rigenerazione urbana e speculazione. America’s Cup 2027: Luna Rossa sceglie Fastweb per il 5G dedicato tra Cagliari e Napolin vista della 38ª edizione dell’America’s Cup, a Napoli nel 2027, Luna Rossa annuncia una nuova partnership strategica con FastwebI ... voto10.it America's Cup 2027, Gaetano Manfredi: «Bagnoli? Accesso al mare libero e servizi in concessione»«Qui a Bagnoli tutto l'accesso al mare sarà libero. Almeno nel progetto che noi stiamo mettendo a punto sulla sistemazione successiva all'America's ... ilmattino.it Il Nord America traina i conti e il CEO esprime fiducia: confermati 10 nuovi modelli nel 2026. I dettagli - facebook.com facebook Buongiorno e buon Mercoledi ..."C'era una volta (Il cinema) America....", ma ancora prima il "Teatro La Marmora"..un po di storia: Con il boom di Cinecittà, Roma si presentava negli anni 50 come una città risorta da poco, con ancora tutto da costruire, e come x.com