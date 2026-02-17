Il Comune di Ancona torna a battere cassa per le incompiute di Longarini | potrebbe incassare altri 200 milioni di euro come danno alla collettività

Il Comune di Ancona ha deciso di chiedere altri 200 milioni di euro come risarcimento per le incompiute di Longarini, che hanno lasciato molte aree della città in stato di abbandono. La richiesta nasce dal danno che queste opere incomplete hanno provocato alla comunità, rallentando lo sviluppo e creando problemi concreti ai cittadini. La questione riguarda principalmente i lavori lasciati a metà da Edoardo Longarini e dalla Adriatica Costruzioni, che hanno accumulato ritardi e costi non sostenibili. La città spera di recuperare parte dei danni subiti attraverso questa nuova richiesta di risarcimento.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimazione dell'Ente a richiedere danni per la mancata fruizione di opere pubbliche strategiche