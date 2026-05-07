Danni permanenti a un operaio | in tre a giudizio

Un operaio ha subito danni permanenti in un incidente sul lavoro avvenuto a Monsampolo il 30 maggio 2024. Tre persone sono state chiamate a comparire davanti al giudice per rispondere delle accuse legate all’accaduto. L’inchiesta riguarda le circostanze dell’incidente e le eventuali responsabilità delle parti coinvolte. Il procedimento giudiziario è attualmente in corso presso il tribunale competente.

Di un infortunio sul lavoro avvenuto a Monsampolo il 30 maggio 2024 si sta occupando il giudice del tribunale di Ascoli Barbara Pomponi davanti al quale devono rispondere di lesioni gravissime tre persone, il titolare e il coordinatore per la sicurezza di una ditta di istallazioni di ascensori, difesi dall’avvocato Francesco Voltattorni, e il legale rappresentante di una ditta appaltatrice, difeso dall’avvocato ascolano Mauro Gionni. Vittima dell’incidente sul lavoro un operaio installatore della ditta di ascensori che riportò un danno permanente dell’8 per cento; l’uomo non è parte civile, in quanto è stato risarcito per quanto patito. La ditta appaltatrice era incaricata dei lavori edili per la realizzazione di un vano ascensore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Danni permanenti a un operaio: in tre a giudizio Notizie correlate Tre imprenditori in giudizio: il Comune chiede conto dei danniDomattina, davanti al giudice per le udienze preliminari Alberto Lippini, si deciderà il destino processuale di tre imprenditori accusati di gestire... Sfregiato con un bicchiere, danni permanentiPrima fa amicizia con una coppia di fidanzati, parlando su una panchina, poi si ritrova il volto sfregiato da una bicchierata sferrata con violenza. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Danni permanenti a un operaio: in tre a giudizio; Risarcimento danni: nasce un nuovo Dipartimento tra ricerca e tutela delle vittime; 28 aprile, Landini: Non si può morire per il profitto di qualcun altro; Amianto, negli edifici 40 milioni di tonnellate di materiale e 1,2 miliardi di mq di coperture. Danni permanenti a un operaio: in tre a giudizioVittima dell’incidente sul lavoro un operaio installatore della ditta di ascensori che riportò un danno permanente dell’8 per cento; l’uomo non è parte civile, in quanto è stato risarcito per quanto ... ilrestodelcarlino.it Pestaggio in branco a Caserta, identificati tre giovani. La vittima ebbe danni permanentiSono stati identificati dalla Polizia di Stato e sottoposti a misure cautelari tre giovani, tra cui un minorenne, accusati di aver preso parte a un violento pestaggio in branco ai danni di un altro ... fanpage.it MEGLIO TARDI CHE MAI! "Danni permanenti all'ecosistema e all'ambiente circostante la spiaggia dell'evento. Tre indagati, ma siamo solo all'inizio. Che te pijasse un colpo, Jovano'! - facebook.com facebook