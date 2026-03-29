Domani mattina si terrà davanti al giudice per le udienze preliminari l’udienza che riguarda tre imprenditori accusati di aver gestito senza autorizzazione una discarica in una contrada specifica. Il Comune ha presentato una richiesta di risarcimento danni e si attende di conoscere l’esito del procedimento giudiziario.

Domattina, davanti al giudice per le udienze preliminari Alberto Lippini, si deciderà il destino processuale di tre imprenditori accusati di gestire illegalmente la discarica di contrada Matarana. Il Comune di Montallegro si costituirà parte civile domani mattina, chiedendo conto dei danni subiti da oltre vent’anni di attività illecita. L’impianto, situato tra Montallegro e Siculiana, avrebbe operato senza autorizzazioni valide o con titoli amministrativi irregolari, causando gravi danni ambientali e sociali alla comunità locale. La Procura ipotizza un sistema basato su relazioni tecniche false presentate agli enti di controllo per nascondere l’inquinamento reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tre imprenditori in giudizio: il Comune chiede conto dei danni

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