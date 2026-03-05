Sfregiato con un bicchiere danni permanenti

Un uomo ha stretto amicizia con una coppia di fidanzati sedendosi su una panchina, ma successivamente è stato colpito con un bicchiere, provocandogli ferite permanenti al volto. L'aggressione è avvenuta in modo improvviso e violento, lasciando il soggetto con danni evidenti e irreversibili. La vicenda si è svolta in un'area pubblica, senza che siano stati riferiti motivi o dettagli sull'identità degli aggressori.

Prima fa amicizia con una coppia di fidanzati, parlando su una panchina, poi si ritrova il volto sfregiato da una bicchierata sferrata con violenza. Solo l'intervento degli amici e la velocissima fuga che lo ha portato fino a Porta Valle lo ha fatto scampare da un epilogo ben peggiore. Lì sono arrivati i carabinieri che hanno fermato e identificato l'aggressore, un 39enne di origine ucraina residente a Serra De' Conti. Aveva bevuto e litigando con la fidanzata se l'era presa con un 31enne jesino appena conosciuto in piazza delle Monnighette. L'aggressione risale al 18 settembre del 2023 e rischia di far finire a processo l'ucraino per lesioni aggravate per aver sfregiato il volto della vittima.