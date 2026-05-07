Oggi si è svolto un sopralluogo dopo i danni alla pavimentazione di piazza San Giovanni, causati durante il concertone del Primo Maggio. Il palco montato per l’evento è stato già smontato ieri mattina, ma nella giornata successiva sono stati rilevati nuovi segni di usura e danni sulla strada. La piazza, che ospita regolarmente eventi pubblici, si trova ora sotto osservazione.

Smontato il palco del 1° Maggio, ieri mattina piazza San Giovanni si è mostrata con nuovi danni alla pavimentazione. Non si tratta di qualche fessura ma di spaccature profonde sulle lastre che compongono le fontane a raso, principalmente sul lato sinistro della piazza, guardando la Basilica. Proprio quello su cui viene montato il palco. Anche il prato è messo piuttosto male, visto che in alcuni punti è diventato fanghiglia. «Fino al giorno prima la piazza era perfetta - esclama un passante che ci esorta a fotografare il pavè, riqualificato grazie a 15 milioni del Giubileo 2025 - Hanno rotto tutto un'altra volta». Lo scorso anno, dopo il concerto, sono state sostituite 106 lastre di pietra danneggiate - aveva spiegato allora il Comune - dalle operazioni di allestimento del palco, e si erano sbeccate anche alcune panchine di marmo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Danni a piazza San Giovanni, Concertone nel mirino. Oggi sopralluogo

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