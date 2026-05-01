Primo Maggio a Roma Concertone a piazza San Giovanni | chi canta e quando la scaletta

Oggi a Roma si tiene il tradizionale Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni. L'evento riunisce diversi artisti italiani che si esibiscono nel corso della giornata. La scaletta prevede vari interventi e performance musicali, con orari e nomi degli artisti annunciati in anticipo. La manifestazione ha luogo in una delle piazze principali della città e coinvolge numerosi partecipanti e spettatori.