Primo Maggio a Roma Concertone a piazza San Giovanni | chi canta e quando la scaletta
Oggi a Roma si tiene il tradizionale Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni. L'evento riunisce diversi artisti italiani che si esibiscono nel corso della giornata. La scaletta prevede vari interventi e performance musicali, con orari e nomi degli artisti annunciati in anticipo. La manifestazione ha luogo in una delle piazze principali della città e coinvolge numerosi partecipanti e spettatori.
(Adnkronos) – Il cuore pulsante della musica italiana batte oggi in Piazza San Giovanni a Roma, per l'immancabile Concerto del Primo Maggio. La maratona musicale, condotta dal trio inedito composto da Arisa, Pierpaolo Spollon e BigMama, si svolge all'insegna dello slogan "lavoro dignitoso". Sul palco saliranno oltre 40 artisti. Si inzia con la conduttrice di quest'anno Arisa che omaggia Lucio Dalla con 'Futura'. Si parte poi con l'energia di Paolo Belli. A seguire Rob, Santamarea, Francamente, Casadilego, Primogenito, Birthh, Nico Arezzo, Sissi, Roshelle, Dutch Nazari, Silvia Salemi, Okgiorgio, Senza Cri, Lea...🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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