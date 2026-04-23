Il Concertone di Piazza San Giovanni a Roma si è svolto il Primo maggio con la partecipazione di artisti come Geolier e La Niña. L'evento ha visto esibirsi diversi musicisti, attirando un vasto pubblico presente in piazza. Sono stati annunciati il cast completo e i dettagli relativi alle esibizioni e alle performance musicali di questa edizione.

Primo maggio: Geolier e La Niña tra i grandi protagonisti del Concertone di Roma. Il cast completo e i dettagli dell'evento musicale più atteso dell'anno. Il Primo maggio romano si conferma ancora una volta il palcoscenico più importante della musica italiana, e quest'anno la scena di Piazza San Giovanni si tinge di partenopeo. Tra gli artisti di punta che animeranno la maratona musicale ci saranno, infatti, Geolier e La Niña, due delle voci più rappresentative della nuova musica napoletana, pronti a portare la loro energia e il loro sound unico davanti a migliaia di persone. La loro presenza arricchisce un cartellone già fitto, che punta a raccontare il futuro attraverso le diverse sfumature del panorama artistico contemporaneo.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Primo maggio: Geolier e La Niña tra le star del Concertone di Piazza San Giovanni

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