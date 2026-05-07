Dall' istruzione alla Sanità fino ai 244mila euro al Comune di Capaccio per il Giro d' Italia | i provvedimenti della Giunta Regionale

Oggi pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è svolta la riunione della Giunta regionale della Campania. Durante l’incontro sono stati approvati diversi provvedimenti riguardanti i settori della sanità, dell’istruzione e dello sport. Tra le decisioni prese, ci sono interventi finanziari per il Comune di Capaccio in relazione al Giro d’Italia, con un importo di 244mila euro.

Si è riunita oggi pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, la Giunta regionale della Campania, che ha approvato una serie di provvedimenti nei settori della sanità, dello sport e dell’istruzione.IstruzioneE' stato istituito il Tavolo Permanente per la Scuola Pubblica e l’affermazione del Diritto allo.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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