Dall’Expo di Osaka alla vetta di Amazon Music | Edoardo Baroni pubblica The Ash Wednesday Supper

Edoardo Baroni, dopo aver partecipato a un evento all’Expo di Osaka, ha completato un tour che lo ha visto esibirsi in Italia, Svizzera, Bulgaria e Giappone. Recentemente ha pubblicato un nuovo album intitolato “The Ash Wednesday Supper”. Il lavoro segue le tappe del suo percorso musicale, mantenendo uno stile coerente e ricercato. L’uscita del disco segna un’altra tappa nel suo percorso artistico.

Dopo il tour internazionale che negli ultimi mesi lo ha portato a esibirsi tra Italia, Svizzera, Bulgaria e Giappone, con una tappa simbolica all’Expo di Osaka, Edoardo Baroni torna con un nuovo progetto discografico che prosegue con coerenza e raffinatezza il percorso tracciato fino a qui. Si intitola “ The Ash Wednesday Supper ” ( Clockbeats ) ed è il quarto album solista del chitarrista jazz bresciano: un lavoro che, a pochi giorni dalla pubblicazione, ha già raggiunto la vetta di Amazon Music, inserendosi in una traiettoria discografica avviata da “ Songs ”, salito anch’esso al primo posto sulla piattaforma, e proseguita con “ By Heart ”, il disco che ne ha consolidato la cifra più personale e la proiezione internazionale.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Dall’Expo di Osaka alla vetta di Amazon Music: Edoardo Baroni pubblica “The Ash Wednesday Supper” Notizie correlate A due passi dall’originale una delle 22: "Last Supper"The Last Supper (L’Ultima Cena) "The Last Supper", parte delle Collezioni Crédit Agricole Italia, è un frammento delle 22 Ultime Cene realizzate in... Dall'Expo Comics alla Campionaria, il Comune dà l'ok alla concessione: tutti gli eventi in programma alla FieraL'Amministrazione ha ufficializzato la graduatoria relativa all'avviso pubblico per la concessione temporanea di alcune aree interne, in attesa... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Grand Ring in Giappone è la struttura in legno più grande al mondo con una circonferenza di 2 km; Il Politecnico rafforza i legami con il Giappone; Firmato l’Accordo di partecipazione dell’Italia a EXPO 2027; Rete Piemonte: da Singapore a Giappone, la regione cerca nuove strade per i mercati esteri. Dal Comunale di Modena all’Expo. La Filarmonica conquista OsakaAh, Italia, sospira la ragazza con il Labubu appeso alla borsetta: in una mano tiene un ventilatorino, e nell’altra lo smartphone con cui riprende tutta la ‘cavalcata’ del Guglielmo Tell di Rossini. ilrestodelcarlino.it La Filarmonica del Comunale di Modena incanta l'Expo di OsakaDa Gioachino Rossini a Giuseppe Verdi, passando per Pietro Mascagni e Felix Mendelssohn. La Filarmonica del Teatro Comunale di Modena incanta la Shining Hat di Expo 2025 Osaka in un concerto che ... ansa.it Il Seafood Expo Global 2026 ha confermato la forza internazionale del settore ittico. Nello "Speciale Italia" di Pesceinrete, le imprese italiane raccontano contatti commerciali, interesse dall’estero, prodotti naturali e nuove opportunità per GDO e Horeca. Nel vi - facebook.com facebook