The Last Supper (L’Ultima Cena) "The Last Supper", parte delle Collezioni Crédit Agricole Italia, è un frammento delle 22 Ultime Cene realizzate in occasione della mostra di Andy Warhol del 1987 a Milano. Ma perché l’artista scelse di lavorare proprio sul capolavoro di Leonardo? Almeno tre le ragioni della scelta: Warhol era estremamente religioso, veniva da una famiglia cattolica. Inoltre, l’opera di Leonardo, tra le più riprodotte del Rinascimento, permettono all’artista di inserirsi nella tradizione della copia, tema a lui caro. Non prenderà come riferimento, infatti, l’opera originale ma userà come base una riproduzione settecentesca dell’incisore Raphael Morghen, raddoppiandola e variandone i colori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A due passi dall’originale una delle 22: "Last Supper"

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