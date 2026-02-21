Dall' Expo Comics alla Campionaria il Comune dà l' ok alla concessione | tutti gli eventi in programma alla Fiera

Il Comune ha approvato la concessione per gli eventi alla Fiera del Mediterraneo, includendo l’Expo Comics e la Campionaria. La decisione arriva mentre si preparano i lavori per il Padiglione 20, che riceve fondi regionali e privati. La Fiera ospiterà numerose manifestazioni, attirando appassionati e visitatori da tutta la regione. La pianificazione degli eventi si concentra sulla gestione degli spazi e il coinvolgimento del pubblico. La data di inizio delle attività è ancora da definire.

L'Amministrazione ha ufficializzato la graduatoria relativa all'avviso pubblico per la concessione temporanea di alcune aree interne, in attesa dell'inizio dei lavori al Padiglione 20. Ecco chi sarà ospitato e quanto verserà di canone. L'assessore Forzinetti assicura: "Vogliamo riportarla ai fasti di una volta" In attesa dell'avvio dei lavori del Padiglione 20 che per gran parte sarà finanziato da fondi regionali e solo residualmente dai privati, il Comune rende noto il nuovo calendario di eventi che si terranno all'interno della Fiera del Mediterraneo. È stata infatti ufficializzata la graduatoria relativa all'avviso pubblico per la concessione temporanea (fino al prossimo giugno) di alcuni padiglioni e aree interne.